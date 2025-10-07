به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ سرهنگ اکبر پورات افزود: این سازمان در راستای رسالت فرهنگی خود، به ویژه در مناطق کمتر توسعه یافته، طرح‌های مهمی را برای بهسازی مساجد، حسینیه‌ها، خانه‌های عالم و بقاع متبرکه آغاز کرده است.

وی ادامه داد: اعتبارات تخصیص یافته، پس از کارشناسی دقیق و پیگیری‌های مستمر نمایندگان مجلس شورای اسلامی و فرمانداران شهرستان‌ها، به صورت قرارداد‌های امانی و پیمانی میان بسیج سازندگی و سازمان برنامه و بودجه استان بوشهر منعقد شده است.

رئیس سازمان بسیج سازندگی استان اظهار داشت: با همکاری مستمر و هماهنگی هیأت امنای مساجد و دفاتر ائمه جمعه، تمامی این منابع مالی به صورت کامل جذب شده و در اختیار مراکز فرهنگی قرار گرفته تا پروژه‌ها در سریع‌ترین زمان ممکن اجرایی شوند.

سرهنگ پورات در پایان افزود: تلاش ما بر آن است تا با حفظ این روند و استفاده بهینه از منابع، زیرساخت‌های فرهنگی و مذهبی استان بوشهر را در مسیر توسعه پایدار قرار دهیم و زمینه رشد فرهنگی را برای نسل‌های آینده فراهم کنیم.