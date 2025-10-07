پخش زنده
امروز: -
فرمانده دوران دفاع مقدس: جمهوری اسلامی ایران، کلید تأثیرگذاری بر سرنوشت دنیا است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ فرمانده دوران دفاع مقدس و جبهه مقاومت عصر دیروز دوشنبه در همایش «پاسداشت جانفشانیهای جامعه بزرگ و شریف کارگری در طول هشت سال دفاع مقدس» که در سالن تأمین اجتماعی استان مازندران در ساری برگزار شد، ضمن تجلیل از نقش کارگران، اظهار داشت: مقاومت مردم ایران در راستای هدف اصلی بعثت انبیا و کسب عزت و کرامت انسانی بوده است.
سردار کمیل کهنسال در تبیین ریشه اعتقادی مقاومت ملت ایران، افزود: ملت جان خود را فدا کرد تا در برابر قدرتهای شیطانی زمانه، نمرودیان و فرعونیان، احساس حقارت و کوچکی نکند و سر تسلیم خم نکند. این فداکاری برای ارزشهای الهی انجام شد.
وی اضافه کرد: حضرت امام راحل نیز به تأسی از پیامبران و با بهرهگیری از تعالیم وحیانی قرآن، انقلاب را به پیروزی رساندند و مردم از سلطه طاغوت و مستکبرین جهانی آزاد شدند. همانطور که انبیا مورد خشم نمرودیان زمان بودند، این انقلاب نیز بهشدت مورد خشم فرعونیان زمان قرار دارد.
این فرمانده جبهه مقاومت، به توطئههای گسترده پس از پیروزی انقلاب برای ایجاد ناامنی و تجزیه کشور اشاره کرد و گفت: بعد از انقلاب این همه مشکلات و دشواریها را برای ما به وجود آوردند و ما را رها نکردند. قبل از جنگ، این همه ناامنیها و فتنهها ایجاد شد. در همین مازندران نیز شاهد بودید که برای تجزیه بخشی از استان، جنگ گنبد، فتنههای منافقین در جنگل و درگیریهای مسلحانه روزانه در ساری با گروههای ضدانقلاب وجود داشت.
سردار کهنسال با اشاره به فتنههای قومیتی اذعان داشت: خلق عرب، خلق بلوچ، خلق کُرد؛ بخشی از شرق کشور در اختیار خلق بلوچ بود. در کردستان، آذربایجان غربی و چند شهر کرمانشاه، گروههای کوموله و دموکرات فعال بودند و در داخل نیز نهضت آزادی، تودهایها و... مشکلات فراوانی ایجاد کرده بودند. اما مردم به برکت خون شهدا و ایثارگریهای خود، پای امام ایستادند و انقلاب را از حلقوم گرگ صهیونیستی-آمریکایی بیرون آوردند.
وی سپس به ماجرای تسخیر لانه جاسوسی و واکنش دولت موقت پرداخت و استعفای بازرگان و تیم ایشان را نشانهای از نفوذ «غربگرایی، نوکرصفتی، ترس و روحیه بندگی و تسلیم» دانست و تأکید کرد: امام فرمودند این [تسخیر لانه جاسوسی]انقلاب دوم بود، اما آنها به بهانه این اقدام استعفا کردند.
این فرمانده جبهه مقاومت، جنگ تحمیلی را آخرین طرح دشمن برای پایان دادن به جمهوری اسلامی دانست و افزود: به فرموده امام خمینی «مردم ما چنان سیلیای خواهند زد که تا قیامت فراموششان نشود.»
سردار کهنسال در تبیین دستاوردهای فعلی، تأکید کرد: امروز جبهه مقاومت نه تنها در عرصه سرزمینی و جغرافیایی، بلکه در فکر و اندیشه انسانها نیز ایجاد شده است. چه کسی تصور میکرد پرچم جمهوری اسلامی در دانشگاههای آمریکا و غرب، و در میدانهای ورزشی به اهتزاز درآید؟... امروز به برکت خون شهدا، کشورهایی مثل چین و روسیه امنیت و بقای خود را در امنیت و بقای جمهوری اسلامی ایران میبینند.
وی با اشاره به تغییر آرایش قدرت جهانی، اظهار داشت: آمریکا روزبهروز در حال افول است و قدرتهای دیگر در حال شکلگیری هستند؛ دیگر دنیای تکقطبی نیست. امروز ما بدون اتکا به شرق و غرب، به قدرت بازدارنده و تهاجمی تبدیل شدهایم... جنگ ۱۲ روزه اخیر، یک جنگ جهانی بود که طرح عملیات آن با آخرین سیستمهای پیچیده و هوش مصنوعی در پنتاگون طرحریزی شده بود، اما با شکست مفتضحانه مواجه شدند.
سردار کهنسال در جمعبندی سخنان خود، بر لزوم حل مشکلات داخلی کشور تأکید کرد و گفت: اگر ما مشکلات داخلی را حل کنیم، هیچ قدرتی قادر نیست جلوی ایران قرار بگیرد؛ چرا که جمهوری اسلامی در قلب خاورمیانه قرار دارد و کلید تأثیرگذاری بر سرنوشت دنیا است. بسیاری از کشورها به این قلب متصل هستند و حاضر نیستند که از کار بیفتد. حوادث زیادی پیشرو داریم؛ غده سرطانی صهیونیسم پاک خواهد شد و آمریکاییها از منطقه خواهند رفت.