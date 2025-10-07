سحر ناصربخت، بانوی کیشوند در اولین موت کورت ملی حقوق خانواده، داوری لوایح راه یافته به مرحله نهایی را برعهده دارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، سحر ناصربخت، دبیر کمیته علمی اولین موت کورت ملی حقوق خانواده، گفت: ۲۸ گروه لوایح خود را برای شرکت در اولین موت کورت ملی حقوق خانواده به دبیرخانه این رویداد ارسال کردند و پس از بررسی ۸ گروه برای رقابت در مرحله نهایی انتخاب شدند.

او افزود: این رویداد علمی، فردا شانزدهم مهر همزمان با روز جهانی کودک در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی برگزار خواهد شد.

دبیرکمیته علمی اولین دوره موت کورت ملی حقوق خانواده نیز گفت: گروه‌های شرکت کننده از استان‌های مختلف در این رویداد علمی حضور دارند.

مهدیه محمدتقی زاده، گفت: دانشگاه علامه طباطبایی به عنوان پایتخت علوم انسانی با هدف ترویج کاربردی مسائل و موضوعات آموزشی حقوقی پیشرو در برگزاری موت کورت، رتبه‌های ملی و بین المللی را در بین دانشگاه‌های کشور کسب کرده است.