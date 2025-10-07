مرحله دوم نمونه برداری در آبخوان‌های بیرجند و مرک برای آنالیز و انجام مطالعات تعیین سن آب زیرزمینی به اتمام رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای خراسان جنوبی در گفتگو با خبرنگار صدا و سیما از اتمام مرحله دوم نمونه برداری در آبخوان‌های بیرجند و مرک برای آنالیز و انجام مطالعات تعیین سن آب زیرزمینی خبر داد و گفت: این طرح، با استفاده از اعتبارات جاری شرکت و در قالب برنامه‌های مطالعاتی در حال اجراست و برای نخستین بار در کشور، تعیین سن آب زیرزمینی به صورت جامع در سطح یک آبخوان بررسی می‌شود؛ در طرح‌های پیشین، چنین مطالعاتی تنها به‌صورت محدود و موردی انجام شده بود.

عباس سارانی افزود: تعیین سن آب زیرزمینی یکی از پیشرفته‌ترین روش‌های هیدروژئولوژیکی برای ارزیابی سفره‌های آب، شناخت رفتار و خصوصیات آنها و برنامه ریزی برای مدیریت بهینه و پایدار آب زیرزمینی منطقه است.

وی گفت: اگرچه بیش از ۷۰ سال از ابداع مفهوم سن آب زیرزمینی می‌گذرد ولی با توجه به هزینه بالا و محدودیت نیروی متخصص، حتی کشور‌های پیشرفته نیز تعیین سن آبخوان‌ها را به‌طور گسترده انجام نمی‌دهند و فقط تعداد معدودی از کشور‌ها از این ابزار بهره کافی برده‌اند.

مدیر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه ای استان هم در توضیح اهمیت این طرح گفت: هدف از این طرح، باز کردن دروازه ورود این روش به جرگه مطالعات معمول آبخوان‌ها و محاسبه میزان تغذیه به آبخوان، ارزیابی تجدیدپذیری یا عدم تجدیدپذیری آبخوان، بررسی ارتباط هیدرولیکی دو آبخوان، تعیین مناطق مناسب برای تغذیه مصنوعی با پساب یا رواناب‌ها است.

فاطمه شهابی فرد افزود: در این طرح، نمونه‌های آب ۴۳ منبع آب زیرزمینی و سطحی آنالیز می‌شوند تا تصویری جامع از رفتار هیدروژئولوژیکی آبخوان به‌دست آید.

وی افزود: داده‌های حاصل از تعیین سن آب زیرزمینی علاوه بر کاربرد در برنامه‌ریزی برای مدیریت پایدار منابع آب زیرزمینی منطقه می‌تواند به‌عنوان الگو برای سایر آبخوان‌های کشور مورد استفاده قرار گیرد.