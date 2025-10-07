به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، محمد احمدی مدیر عامل شرکت ملی پست ایران در نشست خبری برنامه های روز جهانی پست گفت: به منظور تسهیل دسترسی مردم به خدمات پست ، نسخه جدید دستیار پستی در پیام رسان بله به زودی راه اندازی می شود.

وی افزود: از دیگر برنامه های پیش رو افزایش ۵ مرکز دیگر تجزیه هوشمند مرسولات با حضور شرکت های دانش بنیان است که تعداد این مراکز هوشمند به ۱۷ مرکز می رسد .

احمدی گفت : این اقدامات توسعه ای ، گامی مهم برای افزایش سرعت ارسال مرسولات و رضایت مندی مردم محسوب می شود و ما در این بخش شاهد بودیم که زمان ارسال مرسولات نمایشگاه کتاب در مقایسه با سال گذشته کاهش یافت .

وی افزود : با هوشمندسازی فرایند های پستی میزان شکایت ها از پست در شبکه های مجازی کاهش یافته است .

مدیر عامل شرکت ملی پست ایران گفت : موضوع تحول دیجیتال و هوشمندسازی در پست مهمترین ماموریت ما از لحظه قبول مرسولات تا توزیع آن است و بدون هوشمند سازی، با روش های سنتی قادر به پوشش ترافیک مرسولات نیستیم .