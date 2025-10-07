به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، حساب کاربری «وطن یغرد خارج السرب» در شبکه اجتماعی ایکس با انتشار تصاویری نوشت: در حالی که خیابان های اروپا غرق در تظاهرات در حمایت از فلسطین است، تنها ۳ نفر در تظاهراتی در حمایت از نظامیان رژیم اشغالگر در برلین پایتخت آلمان شرکت کردند و تصویربردار نتوانست مانع از خنده خود در برابر آنها شود.