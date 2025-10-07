پخش زنده
جایگاه سیانجی شهرداری در شمال سیستان و بلوچستان آماده بهره برداری است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، شهردار زابل گفت: با تلاش شبانهروزی مجموعه مدیریت شهری، جایگاه سیانجی شهرداری این شهرستان بهزودی به بهرهبرداری خواهد رسید.
محمد پودینه افزود: ساخت ابنیه جایگاه به پایان رسیده و هماکنون مراحل پایانی نصب تأسیسات و تجهیزات در حال انجام است.
وی افزود:: با بهره برداری از جایگاه سیانجی شهرداری، گامی مهم در مسیر ارائه خدمات پایدار و رفاه بیشتر شهروندان برداشته شده است.
شهردار زابل افزود: ساخت جایگاه جدید شهرداری زابل حدود چهار به طول انجامیده که با بهرهبرداری از این طرح، بخش مهمی از نیاز شهروندان به سوخت پاک در منطقه تأمین خواهد شد.