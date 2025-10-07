پخش زنده
بررسیهای اداره میزهای صنعت و رتبهبندی ناشران سازمان بورس نشان میدهد در پایان تابستان ۱۴۰۴، صنایع «استخراج کانههای فلزی» و «خودرو» با رشد ۱۴ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل، بیشترین افزایش تولید را در میان صنایع کلیدی بازار سرمایه تجربه کردهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، اداره میزهای صنعت و رتبهبندی ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام کرد: در حالی که تولید در صنایع کانههای فلزی، خودرو، محصولات شیمیایی و فرآوردههای نفتی با رشد همراه بوده، صنعت فلزات اساسی تنها بخشی است که با کاهش تولید نسبت به شهریور ۱۴۰۳ مواجه شده، هرچند در مقایسه ماهانه (شهریور نسبت به مرداد) بهبود قابلتوجهی نشان داده است.
جزئیات عملکرد صنایع کلیدی در شهریور ۱۴۰۴
صنعت خودرو:
رشد ۱۴٪ نسبت به شهریور ۱۴۰۳ (از ۸۵،۴۷۹ به ۹۷،۵۸۵ دستگاه)
رشد ۳۴٪ نسبت به مرداد ۱۴۰۴
افزایش ۱۰٪ نسبت به بهار ۱۴۰۴
کاهش ۷٪ نسبت به تابستان ۱۴۰۳
استخراج کانههای فلزی:
رشد ۱۴٪ نسبت به شهریور ۱۴۰۳ (از ۷.۰۸۵ میلیون تن به ۸.۰۶۲ میلیون تن)
رشد ۶٪ نسبت به بهار ۱۴۰۴
رشد ۲۶٪ نسبت به تابستان ۱۴۰۳
بیشترین تولید سالانه این صنعت در سال ۱۴۰۳ ثبت شده (۸۶.۶ میلیون تن)
فلزات اساسی:
کاهش سالانه ۴٪ در شهریور (از ۲.۱۶۶ به ۲.۰۷۱ میلیون تن)
رشد ۱۸٪ نسبت به مرداد ۱۴۰۴
کاهش ۲۰٪ نسبت به فصل قبل (بهار ۱۴۰۴)
ثابت ماندن نسبت به تابستان ۱۴۰۳
محدودیتهای انرژی (برق در تابستان و گاز در زمستان) همچنان یکی از مهمترین عوامل افت تولید در این صنعت است. فلزات اساسی، بهویژه فولاد، بزرگترین مصرفکننده انرژی در میان صنایع بورسی هستند.
فرآوردههای نفتی:
رشد ۱٪ نسبت به شهریور ۱۴۰۳ (از ۶.۱۲۵ به ۶.۱۹۰ میلیون مترمکعب)
رشد ۲٪ نسبت به بهار ۱۴۰۴
محصولات شیمیایی:
رشد ۱٪ نسبت به شهریور ۱۴۰۳ (از ۴.۲۴۷ به ۴.۲۹۰ میلیون تن)
رشد ۵٪ نسبت به بهار ۱۴۰۴
کاهش ۴٪ نسبت به تابستان ۱۴۰۳