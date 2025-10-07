مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان، از تحقق ۵۶ درصدی برنامه‌های تامین و توزیع کود‌های کشاورزی در استان تا پایان شهریورماه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، بهروز الیاسی با اشاره به عملکرد این شرکت در نیمه نخست سال جاری گفت: از ابتدای سال تا پایان شهریورماه، مجموعاً ۷۰ هزار تن انواع کود‌های کشاورزی شامل ازت، فسفات و پتاس برای استان همدان تامین و تدارک دیده شده است.

او افزود: از این میزان، بیش از ۶۳ هزار تن در اختیار کشاورزان قرار گرفته و ۷ هزار تن نیز در انبار‌های سازمانی استان ذخیره و آماده توزیع است.

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان با تاکید بر حمایت دولت از بخش کشاورزی افزود: کود‌های توزیعی این شرکت یارانه‌ای هستند به‌طوری‌که ۵۶ درصد از هزینه تمام‌شده توسط دولت پرداخت می‌شود و کشاورزان تنها ۴۴ درصد از مبلغ را پرداخت می‌کنند.

الیاسی با اشاره به زیرساخت‌های توزیع در استان گفت: شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان با بهره‌گیری از ۱۰۴ کارگزار و عامل فروش در سراسر استان، کود‌های کشاورزی را در نزدیک‌ترین فاصله ممکن به کشاورزان توزیع می‌کند.