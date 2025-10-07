دانشگاه شهید بهشتی با صدور اطلاعیه‌ای، زمان و جزئیات ثبت‌نام پذیرفته‌شدگان آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۴ را در دوره‌های روزانه، نوبت دوم، مجازی و پردیس خودگردان اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، ثبت‌نام پذیرفته‌شدگان آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۴ در دانشگاه شهید بهشتی طی دو مرحله انجام خواهد شد؛ مرحله نخست به‌صورت غیرحضوری (مشروط) و مرحله دوم به‌صورت حضوری (نهایی و قطعی) انجام می‌شود.

ثبت‌نام غیرحضوری از ساعت ۱۰ صبح روز سه‌شنبه ۱۵ مهرماه ۱۴۰۴ آغاز و تا پایان روز شنبه ۱۹ مهرماه ۱۴۰۴ ادامه دارد.

ثبت‌نام حضوری نیز در روز‌های دوشنبه و سه‌شنبه، ۲۱ و ۲۲ مهرماه ۱۴۰۴ برگزار می‌شود.

بر اساس تقویم آموزشی، انتخاب واحد دانشجویان جدیدالورود در روز چهارشنبه ۲۳ مهرماه از طریق سامانه جامع آموزشی دانشگاه انجام می‌شود و کلاس‌های درسی از روز شنبه ۲۶ مهرماه ۱۴۰۴ در واحد‌های آموزشی مربوطه آغاز خواهد شد.

در این اطلاعیه تأکید شده است که پذیرفته‌شدگان باید پیش از آغاز ثبت‌نام غیرحضوری، تمامی اطلاعیه‌ها و راهنما‌های موجود در سایت دانشگاه شهید بهشتی را به‌دقت مطالعه کرده و سپس با آماده‌سازی مدارک لازم، از طریق سامانه جامع آموزشی دانشگاه به نشانی https://ems.sbu.ac.ir مراحل ثبت‌نام خود را به‌صورت کامل انجام دهند.