نماینده حزبالله لبنان در تهران گفت: هیچ قدرتی قادر به مایوس کردن مقاومت نیست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ سید عبدالله صفیالدین با یادآوری اینکه جمهوری اسلامی در حمایت از مردم فلسطین و مقاومت در لبنان، ثابت قدم بوده است، افزود: از روز پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون، جمهوری اسلامی نه تنها در مقابل دشمنی آمریکا و رژیم صهیونیستی ایستاده بلکه با تمام توان خود از جبهه مقاومت حمایت کرده است.
سازمان بسیج اساتید کشور اعلام کرد: در ایام نخستین سالگرد شهیدان سید حسن نصرالله، سید هاشم صفیالدین، عباس نیلفروشان و دیگر شهدای همراهشان، محمدرضا مردانی رئیس سازمان بسیج اساتید کشور، محمدرضا ابن الدین جانشین سازمان، کریم نجفی برزگر دبیرکل مجمع بین الملی اساتید مسلمان، و جمعی از معاونین و دیگر مسئولان بسیج اساتید کشور با حضور در دفتر حزب الله لبنان در تهران یاد و خاطره شهدا را گرامی داشتند.
سید عبدالله صفیالدین، نماینده حزبالله لبنان در تهران طی سخنانی در این نشست با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای جبهه مقاومت، بهویژه سالگرد شهادت سید مقاومت، بر اهمیت ترویج فرهنگ مقاومت و نقش دانشگاهها و اساتید در این مسیر تأکید کرد.
وی با اشاره به تجربه بیش از ۳۵ سال زندگی و فعالیت در ایران، گفت: اساتید دانشگاهها الگوی نسل جوان هستند. ارتباط، اخلاق و رفتار اساتید تأثیر مستقیمی بر شکلگیری بصیرت دانشجویان دارد و باید بهعنوان خط مشی اصلی در آموزش و پرورش و دانشگاهها مورد توجه قرار گیرد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به اهمیت نقش خانوادههای شهدای مقاومت و مردم مقاوم لبنان اشاره کرد و ادامه داد: خانوادههای شهدای ما هیچگاه از فداکاریهای خود گلایه نکردهاند و این نشاندهنده همگامی و ایمان مردم با مسیر مقاومت است. این تجربیات و ایثارگریها فرصتی بزرگ برای ترویج فرهنگ مقاومت و تقویت هستههای فرهنگی، اخلاقی و علمی در جامعه است.
نماینده حزبالله لبنان در تهران همچنین با تأکید بر اهمیت مقابله با جنگ شناختی و عملیات روانی دشمن، گفت: اکنون دشمن تلاش میکند با تبلیغات و فشار، مسیر مقاومت را تضعیف کند، اما ملتهای مقاوم و خانوادههای شهدا نشان دادهاند که هیچ قدرتی قادر به مایوس کردن آنها نیست. ما ابزارهای بزرگی در اختیار داریم و باید از آنها بهدرستی استفاده کنیم.
سید عبدالله صفیالدین در پایان سخنان خود با اشاره به همکاری با دانشگاهها و بسیج اساتید ایران، اظهار داشت: تشکیل هستههای استادی مقاومت و تبادل تجربیات علمی و فرهنگی با دانشگاههای لبنان و دیگر کشورهای محور مقاومت از اولویتهای ماست. این تعامل میتواند به تبیین واقعیات مقاومت و تقویت نسلهای آینده کمک کند و راه را برای استمرار این فرهنگ ارزشمند هموار سازد.
در پایان این نشست تابلو فرش منقش به تصویر شهید نصرالله، شهید هنیه و شهید صفیالدین به نماینده حزب الله لبنان در تهران اهدا شد.