به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خوزستان با اشاره به ثبت تردد ۵ میلیون و ۲۶۵ هزار و ۷۷۱ نفر در مرز‌های شلمچه و چذابه در استان از ابتدای امسال تا پایان شهریور، گفت: سهم مرز شلمچه در این تعداد تردد ۴ میلیون و ۲۲۷ هزار و ۷۴۲ نفر و مرز چذابه نیز یک میلیون و ۳۸ هزار و ۴۷ نفر بوده است.

محمد جولانژاد افزود: در این مدت ورود یک میلیون و ۴۲۹ هزار و ۷۰ نفر و خروج یک میلیون و ۴۷۷ هزار و ۳۶۱ نفر ایرانی و ورود ۶۲۵ هزار و ۴۶۱ نفر ۶۹۵ هزار و ۸۳۲ نفر غیر ایرانی در مرز شلمچه ثبت شده است که در مقایسه با مدت مشابه پارسال رشد ۹ درصدی نشان می‌دهد.

استان خوزستان دارای دو پایانه مرزی شلمچه و چذابه است و هر ساله میلیون‌ها نفر برای زیرات عتبات عالیات در کشور عراق از این پایانه‌ها تردد می‌کنند.