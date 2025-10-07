در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان قم با پرداخت تسهیلات به مبلغ ۱۰ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان تسهیلات به دو طرح کشاورزی موافقت شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، هفدهمین جلسه ستاد تسهیل و ررفع موانع تولید استان به ریاست روح الله ابراهیمی معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم برگزار شد.

در این جلسه با پرداخت ۱۰ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان تسهیلات سرمایه در گردش به دو طرح کشاورزی و دامپروری موافقت شد.

همچنین در این جلسه با امهال تسهیلات دو شرکت تولید کننده در زمینه رنگ و روکش کاغذ و رفع تعهدات ارزی شرکت تولید کننده فرو آلیاژ موافقت شد.