در جلسه چهارصدوسیوهشتم هیئت واگذاری، پیشنهاد واگذاری بخشی از سهام سه شرکت بزرگ بورسی بررسی شد. تصمیم نهایی درباره این واگذاریها به جلسه با معاون اول رئیسجمهور موکول شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، چهارصدوسی و هشتمین جلسه هیئت واگذاری در محل وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد.
در این جلسه، درباره قیمت پایه و شریط واگذاری شرکتهای «فولاد مبارکه اصفهان، سایپا و ایران خودرو» تصمیمگیری شد.
بر اساس مصوبات چهارصد و هشتمین جلسه هیات واگذاری، قیمت پایه و شرایط واگذاری ۳ درصد سهام شرکت فولاد مبارکه اصفهان، ۱۶.۸۱ درصد سهام شرکت سایپا و ۵.۷۲ درصد سهام شرکت ایران خودرو مطرح و مقرر شد واگذاری سهام این ۳ شرکت پس از جلسه با محمدرضا عارف، معاون اول رئیس جمهور تعیین تکلیف شود.
همچنین، محمد اتابک، فرشاد مقیمی، علی دهشیری و مژگان قشقایی، به عنوان نمایندگان دستگاههای مربوط انتخاب شدند.
این گزارش حاکی است: این تصویبنامه در اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ابلاغ شده است.