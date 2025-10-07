پخش زنده
امروز: -
گردهمایی شهرداران استان سمنان با محوریت برنامه ریزی برای پیشگیری از خسارت های ناشی از کاهش دما در فصول سرد سال در شهمیرزاد برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، فرج الله ایلیات معاون عمران استانداری سمنان در این گردهمایی گفت : تامین سوخت ماشین آلات شهری ، آمادگی برای پیشگیری از خسارت های ناشی از بارندگی و کاهش دما ، مشکلات ساخت و سازهای غیرمجاز از محور بحث های این جلسه بود.
در این گردهمایی از شعیب رضایی شهردار شهمیرزاد بخاطر برگزاری پنجمین جشنواره ملی فرهنگ و هنر در شهمیرزاد تجلیل شد.