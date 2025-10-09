پخش زنده
امروز: -
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان از اختصاص ۵ هزار هکتار زمین مورد نیاز برای احداث نیروگاههای خورشیدی در این استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، علیرضا رهایی گفت : احداث این نیروگاهها با بهرهگیری از جدیدترین و بهروزترین فناوریهای صفحات خورشیدی، موجب افزایش بازده تولید انرژی پاک و توسعه پایدار می شود.
وی همچنین از اختصاص هزار و ۲۰۰ هکتار زمین برای اجرای پنل خورشیدی خبر داد و تاکید کرد: این اقدام در راستای سیاستهای کلان دولت برای حمایت از توسعه انرژیهای پاک و حفظ محیط زیست است