به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، علیرضا رهایی گفت : احداث این نیروگاه‌ها با بهره‌گیری از جدیدترین و به‌روزترین فناوری‌های صفحات خورشیدی، موجب افزایش بازده تولید انرژی پاک و توسعه پایدار می شود.

وی همچنین از اختصاص هزار و ۲۰۰ هکتار زمین برای اجرای پنل خورشیدی خبر داد و تاکید کرد: این اقدام در راستای سیاست‌های کلان دولت برای حمایت از توسعه انرژی‌های پاک و حفظ محیط زیست است