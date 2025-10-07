پخش زنده
رئیس جهاددانشگاهی، دانشجویان را سرمایههای اصلی این نهاد دانست و از همه اعضا خواست برای تحقق طرح «شهر دانشجو» و پیوند دوباره با نسل جوان، همت مضاعف بهکار گیرند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ علی منتظری به مناسبت ۱۵ مهر، سالروز تأسیس سازمان دانشجویان ایران (وابسته به جهاددانشگاهی) گفت: بیستوهفت سال پیش، سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی بهعنوان خانه دوم دانشجویان تأسیس شد تا پلی میان دانشگاه و جامعه ایجاد کند و نسلی مؤمن، توانمند و دغدغهمند تربیت کند.
وی گفت: حضور دانشجو در بدنه جهاددانشگاهی نه یک انتخاب، بلکه ضرورتی برای بقا و پویایی این نهاد است. اگر درهای جهاد به روی دانشجویان باز نشود، این مجموعه به سازمانی راکد بدل خواهد شد و نقش پیشرو و الگوی خود را از دست خواهد داد.
به گفته رئیس جهاددانشگاهی، تجربه سالهای نخست این نهاد نشان داد که دانشجویان، با خلاقیت، عدالتخواهی و عدم تعلق به زرق و برق دنیا، موتور محرک فعالیتهای علمی و فرهنگی هستند. متأسفانه بخشی از این سرمایه از دست رفته و اکنون وظیفه ماست تا با طرحهایی، چون «شبکه دانشجویی شهر دانشجو» این ظرفیت را دوباره احیا کنیم. این شبکه، بستری است برای گردهمآوردن سرمایههای انسانی دانشگاهها و تبدیل اندیشه به کنش اجتماعی، علمی و فرهنگی.
منتظری افزود: جهاددانشگاهی نباید از ورود نسل جوان بیم داشته باشد؛ بلکه باید بداند پیوند دوباره با دانشجویان آثار مثبت فراوانی خواهد داشت. مهمترین رسالت ما تربیت صحیح فکری و عملی آنان، تقویت "حب دین" و "حب وطن"، و نشان دادن چهرهای از جهاد بهعنوان مظهر رفتار دینی، انقلابی و فرهنگ ملی است. در دانشگاه اسلامی، آنچه فرق میکند نه علم، که اخلاق و تربیت است.
وی تصریح کرد: نسل امروز، دانایی بیشتری نسبت به گذشته دارد و باید با برنامههای هدفمند و پرهیز از تشریفات، فضای مشارکت واقعی برایش فراهم شود. سازمان دانشجویان، با اجرای «شهر دانشجو»، میتواند حلقه اتصال این نسل دانا با رسالتهای علمی و فرهنگی جهاددانشگاهی باشد و مسیر جذب هوشمندانه استعدادهای جوان را هموار کند.