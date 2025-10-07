پخش زنده
معاون کانون پرورش فکری کودکان و نوجوان گفت: کانون در دفاع مقدس ۱۲ روزه دو شهید کودک داشته است.
فرهاد فلاح، معاون کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، در مصاحبه با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، در همایش "من دادخواه توام" گفت: «کانون علاوه بر تربیت فرهنگی و هنری، شهدای ارزشمندی در راه دفاع از آرمانهای انسانی تقدیم کرده است.»
او با اشاره به اینکه امسال حدود ۴۰ کودک و نوجوان در سراسر کشور به شهادت رسیدهاند، افزود: «دو تن از این کودکان و دو نفر از شهدای ارشد کانون از اعضای این مجموعه بودهاند و دو عضو دیگر، پدران خود را از دست دادهاند.
فلاح با یادآوری تجربه یکی از مادران شهید توضیح داد: «این مادر با از دست دادن دو فرزند، همسر و خانهاش، تنها در حضور کودکان و جمع نوجوانان آرامش مییابد و مراسم هفته ملی کودک، فرصتی برای تسکین دل خانوادههای داغدار است.
وی افزود: «برگزاری همایشها و برنامههای فرهنگی، یادآور حقوق کودکان و همزمان تکریم خانوادههای شهداست و کانون پرورش فکری، مأمن و مامن کودکان و نوجوانان کشور است.»
در این برنامه خانم منصوره کرمی همسر شهید هستهای و عضو هیات مدیره انجمن دفاع از قربانیان ترور از ۴۵ شهید کودک و نوجوان در دفاع ۱۲ روزه یاد کرد و گفت: ما نباید یاد آین شهدا و کسانی که باعث شهید شدن این کودکان شدند را فراموش کنیم.