دستگیری ۴ شکارچی غیرمجاز در مناطق مرزی تایباد
چهار شکارچی غیرمجاز قبل از اقدام به شکار در مناطق شکار ممنوع مرزی شهرستان تایباد دستگیر شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، مرکز خراسان رضوی، رئیس اداره حفاظت محیط زیست تایباد گفت: به دنبال گشت زنی یگان حفاظت محیط زیست تایباد در عرصههای زیستگاهی، چهار شکارچی غیرمجاز در منطقه شکار ممنوع مرزی چاهقلعه تایباد شناسایی و دستگیر شدند.
یوسف اربابی اظهار کرد: این شکارچیان غیرمجاز قبل از اقدام به شکار و صید دستگیر و پس از تشکیل پرونده و اعلام جرم در پاسگاه انتظامی کرات، به مرجع قضایی معرفی شدند.
وی افزود: همچنین یک قبضه سلاح شکاری برنو کوتاه، ۱۷ فشنگ جنگی و دو پوکه فشنگ از این شکارچیان غیرمجاز کشف و ضبط شد.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست تایباد ادامه داد: منطقه شکار ممنوع مرزی چاهقلعه تایباد به وسعت ۶۳ هزار هکتار، محل زیست گونههای جانوری همچون آهو، گوسفند وحشی اوریال و پلنگ است.