بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خراسان جنوبی ۹۶۶ قطعه زمین امسال در روستاهای استان به روستاییان متقاضی واگذار کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان در گفتوگو با خبرنگار صدا و سیما گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون ۷۹۱.۹۴ هکتار زمین در مناطق روستایی استان تملک شده است.
تنها افزود: این زمینها از سوی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی برای واگذاری در بخشهای مختلف مسکونی، تجاری، طرح هادی و اماکن مورد نیاز در روستاها تملک شده و واگذار شده است.
به گفته وی از ابتدای تشکیل استان تاکنون نیز ۹ هزار و ۶۶۱ هکتار زمین در سطح روستاهای استان تملک شده که در این مدت ۳۴ هزار و ۸۰۵ هکتار زمین در روستاهای خراسان جنوبی به روستاییان واگذار شده است.
تنها افزود: با واگذاری اراضی مسکونی، افراد در طرح ویژه مسکن روستایی میتوانند نسبت به دریافت ۴۰۰ میلیون تومان تسهیلات کم بهره اقدام کنند.