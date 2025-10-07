به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، و به نقل از روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرمانشاه ساعت ۶:۳۵ صبح امروز سه شنبه (۱۵ مهر) حادثه آتش سوزی منزل مسکونی در بلوار سجاد به ستاد فرماندهی اعلام و بلافاصله آتش نشانان ایستگاه‌های شماره ۴ و ۹ سازمان با سه دستگاه خودرو به محل اعزام شدند.

با حضور امدادگران سازمان آتش نشانی در محل و بررسی به عمل آمده، مشخص شد که طبقه اول ساختمان مسکونی پنج طبقه دچار حریق شده و دود ناشی از حریق به سایر قسمت‌های ساختمان سرایت کرده است که با تلاش آتش نشانان همزمان با مهار حریق عملیات دودزدایی ساختمان انجام شد.

در این حادثه یک نفر بصورت جزیی دچار مصدومیت شد.