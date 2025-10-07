پخش زنده
امروز: -
رئیس جامعه مدرسین با انتقاد از رفتارهای گزینشی رسانهها نسبت به طلاب و روحانیون گفت: طلبهای که اخیرا در مسجد به شهادت رسید اگر طلبه نبود، اکنون رسانهها و فضای مجازی وضعیت او را به صورت مداوم پیگیری میکردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در دیدار هیئت رئیسه و رؤسای مجامع استانی مجمع نمایندگان طلاب و فضلای حوزه علمیه قم، فلسفه تشکیل مجمع نمایندگان طلاب را ایجاد ارتباط بین مراجع عظام تقلید، مسئولین حوزوی و طلاب عنوان کرد و ضمن اشاره به ساز و کار ارتباط این مجمع با بدنه طلاب گفت: جامعه مدرسین حوزه علمیه قم این مجمع را پیرو فرمایش امام خمینی (ره) مبنی بر ارتباط جامعه مدرسین با بدنه حوزه ایجاد کرد.
آیت الله سید هاشم حسینی بوشهری با اشاره به ضرورت استفاده از ظرفیت مجمع نمایندگان طلاب در نهادهای عالی حوزوی افزود: در جلسه اخیر هیئت رئیسه شورای عالی جامعه مدرسین تصویب شد که در کمیسیونهای «فرهنگی»، «سیاسی» و «حوزه علمیه و روحانیت» جامعه مدرسین، نمایندگانی از مجمع نمایندگان طلاب و مجمع عمومی جامعه مدرسین حضور داشته باشند تا بدین وسیله ارتباط بیشتری ایجاد شود و نمایندگان طلاب و اساتید علاوه بر ارسال طرحهای پیشنهادی، در جلسات حضور داشته باشند.
امام جمعه قم با اشاره به تلاشهای جامعه مدرسین، شورای عالی حوزههای علمیه و مدیریت حوزه برای بهبود وضعیت معیشت طلاب گفت: اگر امروز مشکل معیشت طلاب حل شود، وضعیت پذیرش حوزههای علمیه نیز خود به خود بهبود پیدا خواهد کرد.
وی با انتقاد از رفتارهای گزینشی رسانهها نسبت به طلاب و روحانیون تصریح کرد: طلبهای که اخیرا در مسجد به شهادت رسید اگر طلبه نبود، اکنون رسانهها و فضای مجازی وضعیت او را به صورت مداوم پیگیری میکردند.
آیت الله حسینی بوشهری اضافه کرد: کشوری که بیش از ۴۶ سال از انقلاب آن گذشته و پیوسته روحانیت پای کار ثابت آن بوده است، میگویند وجود روحانیت چه فایدهای دارد؟!
نایب رئیس مجلس خبرگان رهبری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت حفظ حجاب و عفاف در جامعه خاطر نشان کرد: یقین دارم اگر لجام گسیختگی در جامعه به وجود بیاید، دیگر دشمن نیاز به شلیک حتی یک گلوله نخواهد داشت.