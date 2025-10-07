به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علی طلوعی گفت: تهران به‌دلیل تنوع و تعداد موزه‌ها، به‌درستی شهر موزه‌ها نام گرفته است و تلاش ما در این هفته بر آن است که شهروندان و گردشگران بتوانند با حضور در موزه‌ها، از نزدیک با روایت‌های تاریخی و هنری تهران بزرگ آشنا شوند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان تهران افزود: هفته فرهنگی تهران فرصت مغتنمی برای بازشناسی میراث تاریخی و فرهنگی پایتخت است. موزه‌ها به عنوان حافظان حافظه جمعی، نقشی بنیادین در شکل‌دهی به هویت شهری، افزایش تعلق خاطر شهروندان و ارتقای سطح دانش عمومی دارند.

او با دعوت از شهروندان برای حضور در این برنامه‌ها اظهار کرد: موزه‌ها نه‌تنها محلی برای نمایش اشیای تاریخی‌اند، بلکه کلاس‌های زنده‌ای از فرهنگ، زیبایی‌شناسی و تاریخ اجتماعی محسوب می‌شوند. امیدواریم با حضور پرشور مردم در هفته فرهنگی تهران، پیوند میان گذشته و امروز این شهر بیش از پیش استوار شود.

برنامه‌های متنوعی در موزه‌های مختلف تهران تدارک دیده شده است؛ از جمله می‌توان به نمایشگاه مجموعه شخصی جلیل‌القدر تا ۲۱ مهرماه، برگزاری ویژه‌برنامه‌های کودک و نوجوان و نشست‌های تخصصی در سالن اصلی موزه فرش ایران، برگزاری چهارشنبه‌تور با محور آشنایی با سفال‌های تاریخی و برنامه ویژه کودکان با عنوان «تهران من» به روایت فاطمه شفیعی در موزه آبگینه و سفالینه‌های ایران، بازگشایی مجدد موزه و نمایش آثار کمتر دیده‌شده از گنجینه موزه، همراه با نمایشگاه پوستر تهران در موزه رضا عباسی، نشست‌های تخصصی گردشگری منطقه ۱۲ و برگزاری ورک‌شاپ‌های هنری و نمایش آثار ارزشمند از گنجینه موزه نقاشی پشت شیشه و کارگاه‌های آموزشی متعدد به مدیریت استاد عظیمی، شامل آموزش مثبت‌نگاری، سوخت‌کاری و نشست‌های تخصصی هنرهای سنتی در موزه هنرهای ملی است.