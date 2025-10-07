به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ معاون فرماندار بویین میاندشت در جلسه قرارگاه عفاف وحجاب وستادصیانت از حقوق شهروندی که همزمان با هم برگزار شد، گفت: هر دستگاه اداری واجرای موظف است سامانه ثبت شکایات مردمی راه اندازی کند تا مردم بتوانند شکایت خود را از عملکرد اداره و یا کارمندان ثبت ومدیر دستگاه اجرایی به آنها رسیدگی کند.

محمد باتوانی همچنین افزود: برای ارتباط بیشتر با مردم هفته‌ای یک روز میز خدمت درساعت غیر اداری و با حضور مدیران ادارات در مساجد شهرستان برگزار می‌شود تا مردم ازنزدیک وبدون واسطه خواسته‌های خود را بیان کنند.

حجت الاسلام منصور صابری رئیس سازمان تبلیغات اسلامی بویین میاندشت نیز گفت: موضوع ترویج عفاف وحجاب لازم است ازمدارس شروع شود و از طرفی به تمام شبهاتی که درذهن دانش آموزان است پاسخ داده شود.