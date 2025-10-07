به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دکتر مهرداد شریفی در مراسم آغاز استانی برنامه مکمل‌یاری آهن و ویتامین D برای دانش‌آموزان، بر اهمیت پیشگیری از بیماری‌ها از طریق آموزش، ورزش و تغذیه سالم و آموزش و خودمراقبتی به عنوان یکی از رسالت‌های اصلی بهداشت تاکید کرد و گفت: آموزش را به عنوان ابزار کلیدی تغییر رفتار و نگرش است.

وی با تاکید بر اینکه آموزش باعث تغییر رفتار و تغییر نگرش می‌شود، افزود: با آموزش می‌توان رفتار‌های غلط را شناسایی و رفتار‌های جدید جایگزین کرد.

دکتر شریفی دانش‌آموزان را به "سفیران سلامت" توصیف و اظهار کرد: حدود ۲۰۰ هزار دانش‌آموز سفیر سلامت در استان تقویت شده‌اند تا خانواده‌های خود را زیر پوشش قرار دهند.

رئیس مرکز بهداشت خوزستان پیشگیری را برتر از درمان دانست و بیان داشت: پیشگیری آسان‌تر و ارزان‌تر است و عارضه‌ای ندارد، این درحالیست که درمان علاوه بر اینکه عوارض دارد، هزینه‌بر و وقت‌گیر است.

تغییر الگوی بیماری‌ها از واگیر به غیرواگیر

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز به تغییر الگوی بیماری‌ها اشاره کرد و گفت: در گذشته از هزار نوزاد متولدشده، ۳۰۰ نفر قبل از یک سالگی فوت می‌کردند، اما امروز با واکسیناسیون ۱۰۰ درصدی علیه ۱۲ بیماری قابل پیشگیری، مرگ‌ومیر کودکان به کمتر از ۸ نفر در هزار تولد رسیده است، البته باید توجه داشته باشیم که اکنون تمرکز بر بیماری‌های غیرواگیر مانند دیابت، فشار خون، سرطان‌ها و بیماری‌های تنفسی است که ۸۵ درصد بیماری‌ها و ۹۰ درصد مرگ‌ومیر‌ها را در منطقه تشکیل می‌دهند.

دکتر شریفی با اشاره به ابتلای ۳۰ درصد افراد بالای ۱۸ سال به فشار خون، تصریح کرد: این بیماری منجر به سکته قلبی، مغزی و بیماری‌های قلبی‌-عروقی می‌شود و هزینه هنگفتی برای بیماران به دنبال دارد.

نقش ورزش و تغذیه در پیشگیری

وی ورزش را "رمز سلامتی" عنوان کرد و از معلمان خواست زنگ ورزش مدارس را پررنگ‌تر کنند.

دکتر شریفی می‌گوید: هر یک از ما باید روزی ۳۰ دقیقه ورزش کنیم، بطوریکه بدن عرق کند و ضربان قلب افزایش یابد، اگر امکان خروج از منزل نداریم، ۵ هزار قدم در خانه راه برویم.

وی تاکید کرد: ورزش نه تنها سلامت جسمی را تأمین می‌کند، بلکه با کاهش هورمون کورتیزول (عامل یاس و ناامیدی) و افزایش دوپامین، سروتونین و اندورفین، سلامت روانی را نیز بهبود می‌بخشد.

رئیس مرکز بهداشت خوزستان در بخش تغذیه به شاخص BMI اشاره کرد و گفت: وزن بر حسب کیلوگرم تقسیم بر قد به توان دو می‌شود، بنابراین اگر زیر ۱۸ باشه لاغری، ۱۸ تا ۲۵ عالی، ۲۵ تا ۲۹ اضافه وزن و بالای ۳۰ چاقی محسوب می‌شود..

وی مصرف نمک را در منطقه دو برابر استاندارد جهانی (۱۰ گرم در روز به جای ۳ تا ۵ گرم) دانست و بر مصرف شیر و لبنیات برای جلوگیری از پوکی استخوان تأکید کرد.

برنامه مکمل‌یاری: سرمایه‌گذاری برای آینده

دکتر مهرداد شریفی از هزینه ۲۸ میلیارد تومانی برای خرید ویتامین D برای ۱۰۰ هزار دانش‌آموز متوسطه خبر داد و گفت: این ویتامین در غذا‌های ما کم است و با تحریم‌ها، سفره‌ها خالی‌تر شده است، اما می‌توان با مصرف مکمل ها، کمبود این ویتامین را جبران کرد، به این صورت که ماهانه قبل‌ازظهر یک عدد ویتامین D ۵۰ هزار واحدی مصرف کنید تا از کمبود ویتامین D، ضعف سیستم ایمنی و پوکی استخوان جلوگیری شود.

وی با اشاره به فقر آهن، اضافه کرد: از هر دو زن خوزستانی باردار، یکی فقر آهن دارد که باعث کاهش یادگیری، بی‌حوصلگی و کم‌خونی می‌شود، بنابراین باید گفت که مصرف قرص‌های آهن فرصتی برای تضمین سلامت آینده است.

توزیع شیر در مدارس

رئیس مرکز بهداشت استان از کمیته شیر در استانداری خبر داد و گفت: قرار است شیر در مدارس توزیع بشه تا سلامتی تأمین شود.

وی در پایان اظهار داشت: این برنامه مکمل‌یاری نه تنها گامی در جهت پیشگیری از بیماری‌ها است، بلکه نمادی از همکاری بین‌سازمانی برای ساختن نسلی سالم‌تر در خوزستان به شمار می‌رود.