به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ رضا جمشیدی سه ساری در بازدید از طرح روکش آسفالت محور اسالم به گردنه الماس با اشاره به اینکه محور اسالم به گردنه الماس محور ارتباطی دو استان گردشگر پذیر گیلان و اردبیل است گفت: این طرح به طول ۷ کیلومتر محدوده کرمون به متش با اعتباری حدود ۹۰ میلیارد تومان در حال اجراست.

فرماندار تالش با اشاره به کوهستانی و سخت گذر بودن این محور ادامه داد: این طرح از محل اعتبارات ملی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور در دو لاین است که لاین اول در بعضی مقاطع به صورت آسفالت لایه ترمیمی و رگلاژی خواهد بود که در صورت ادامه شرایط مناسب جوی لاین اصلی و نهایی امسال و در غیر این صورت از نیمه دوم فروردین ۱۴۰۵ به بعد اجرا می‌شود.