با مشارکت خیران ۱۹۳ زندانی جرائم غیر عمد و بدهکار مالی در ۶ ماهه نخست امسال از زندان آزاد شدند و این استان در حال حاضر فاقد زندانی بدهکار دیه غیرعمد است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز ، مدیر کل زندان‌های استان البرز گفت: بدهی این زندانیان حدود ۸ هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال شامل ۱۸۳ مرد و ۱۳ خانم بود که با پیگیری‌های صورت گرفته زمینه آزادی آنان مهیا شد و به کانون گرم خانواده بازگشتند.

فتحی با اشاره به میزان مشارکت‌های صورت گرفته گفت: مهمترین خیرین در زمینه آزادسازی زندانیان، خودِ شاکیان هستند که پس از برگزاری جلسات اصلاح ذات البین، سخاوتمندانه از حق خود می‌گذرند و در ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۴ شاکیان ۱ هزار ۱۲۵ میلیارد ریال از سهم خود گذشت کردند که در مقایسه با سال گذشته این مبلغ حدود ۱۱ درصد رشد داشته است.

وی افزود: ۳۹۹ میلیارد ریال به صورت کمک بلاعوض و تسهیلات، ۶ هزار ۷۷۱ میلیارد ریال پذیرش اعسار از سوی مراجع قضایی و ۱۵۳ میلیارد ریال آورده زندانی از جمله منابعی هستند که در آزادسازی زندانیان جرایم غیر عمد و بدهکار مالی مورد استفاده قرار گرفته است.

فتحی گفت: ۸۱ درصد از مبلغ کل بدهی این زندانیان از طریق پذیرش دادخواست اعسار از سوی مقامات قضایی تأمین شده است.