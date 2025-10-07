پخش زنده
امروز: -
مهلت ارسال اثر برای حضور در بخش عکس نوزدهمین جشنواره بینالمللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» تمدید شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی، فراخوان بخش مسابقه عکس «نگاه مستند، عکس به مثابه داستان» نوزدهمین جشنواره فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» ۲۱ مردادماه منتشر شد، با توجه به استقبال علاقه مندان، مهلت ارسال اثر به دبیرخانه بخش عکس این دوره تا چهارشنبه ۳۰ مهرماه تمدید شد.
جشنواره بینالمللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» در نوزدهمین دوره خود، میزبان نخستین مسابقه عکاسی «نگاه مستند» است؛ بخشی ویژه و بینارشتهای که با هدف پیوند میان نگاه عکاسانه و روایتسازی مستند طراحی شده است. این مسابقه از عکاسان دعوت میکند تا مجموعهای از عکسهای متوالی و هدفمند (Sequence) را ارائه دهند که فراتر از مستندسازی صرف، واجد حس، فضا و ظرفیت روایی باشند؛ مجموعههایی که بتوانند در مراحل پژوهش، طراحی بصری یا شکلگیری ایده، به فرایند تولید فیلم مستند کمک کنند.
برای مطالعه فراخوان و ثبت نام به irandocfest.ir مراجعه کنید.
نوزدهمین جشنواره فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» از ۱۹ تا ۲۵ آذرماه با دبیری محمد حمیدی مقدم برگزار میشود.