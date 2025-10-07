به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از شبکه المیادین؛ حماس به مناسبت دومین سالگرد عملیات طوفان الاقصی اعلام کرد این عملیات نقطه عطف بزرگی در عرصه سیاسی و نظامی منطقه بود.

حماس افزود: با گذشت دو سال، دشمن صهیونیست همچنان به جنگ وحشیانه خود علیه ملت مقاوم فلسطین در میان سکوت کشور‌های جهان و عربی ادامه می‌دهد. دو سال از درد و رنج، ظلم، بی عدالتی و هزینه‌های گزاف می‌گذرد و چشمان مقاومت به آزادی قدس و مسجد الاقصی دوخته شده است. دو سال از ایستادگی مردمی فلسطین و همبستگی آنها با نیرو‌های مقاومت در مقابله با اشغالگران می‌گذرد. با گذشت دو سال، ملت فلسطین همچنان بر احقاق حقوق مشروع و قانونی خود در برابر طرح‌های رژیم صهیونیستی که هدفش پاکسازی و مهاجرت اجباری فلسطینی هاست، اصرار دارد.