جنبش حماس در بیانیه ای اعلام کرد با گذشت دو سال از جنگ، صهیونیستها همچنان به جنایات بیرحمانه خود علیه ملت ما ادامه میدهند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از شبکه المیادین؛ حماس به مناسبت دومین سالگرد عملیات طوفان الاقصی اعلام کرد این عملیات نقطه عطف بزرگی در عرصه سیاسی و نظامی منطقه بود.
حماس افزود: با گذشت دو سال، دشمن صهیونیست همچنان به جنگ وحشیانه خود علیه ملت مقاوم فلسطین در میان سکوت کشورهای جهان و عربی ادامه میدهد. دو سال از درد و رنج، ظلم، بی عدالتی و هزینههای گزاف میگذرد و چشمان مقاومت به آزادی قدس و مسجد الاقصی دوخته شده است. دو سال از ایستادگی مردمی فلسطین و همبستگی آنها با نیروهای مقاومت در مقابله با اشغالگران میگذرد. با گذشت دو سال، ملت فلسطین همچنان بر احقاق حقوق مشروع و قانونی خود در برابر طرحهای رژیم صهیونیستی که هدفش پاکسازی و مهاجرت اجباری فلسطینی هاست، اصرار دارد.