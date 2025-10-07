پخش زنده
نخستین جشنواره فرهنگی هنری «میقات»، با معرفی ۱۵ اثر برگزیده در محورهای مختلف به کار خود پایان داد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، مراسم اختتامیه نخستین جشنواره فرهنگیهنری «میقات» با حضور حجتالاسلام سید عبدالفتاح نواب، نماینده ولیفقیه در امور حج و زیارت، با هدف شناسایی استعدادهای هنری زائران حج و ارتقای فعالیتهای فرهنگی در این حوزه، در محل سازمان حج و زیارت برگزار شد.
در این مراسم، از ۱۵ نفر از برگزیدگان این جشنواره در شش محور عکس، شعر، دلنوشته، سفرنامه، فیلم مستند و پادکست با موضوع حج ۱۴۰۴، تجلیل شد.
این جشنواره برای ایجاد انگیزه در میان زائران هنرمند، برگزار شد تا بستری برای انتقال تجربهها، تولید آثار فرهنگی و شناسایی ظرفیتها و نقاط قوت در حوزه فعالیتهای فرهنگی مرتبط با حج فراهم شود.
در این مراسم حجتالاسلام سیدحسین رکنالدینی، معاون فرهنگی بعثه مقام معظم رهبری، با اشاره به اهداف جشنواره گفت: هدف اصلی این رویداد، بهرهگیری از توان هنری زائران بیتاللهالحرام در ایام فراغت حج و تبدیل آن به آثار ماندگار فرهنگی است.
حجتالاسلام رکنالدینی با ارائه گزارشی از روند برگزاری جشنواره، اعلام کرد: بیش از ۱۱۰۰ اثر در بخشهای مختلف به دبیرخانه ارسال شد که در نهایت ۱۵ نفر به عنوان برگزیده معرفی شدند.
وی اضافه کرد: در بخش فیلم مستند اثر قابل توجهی دریافت نشد، اما در پنج محور دیگر، سه نفر در هر بخش به عنوان نفرات برتر انتخاب شدند.
براساس این گزارش؛ در بخش عکس، فاطمه غروی نجفی از قم، صفورا حسینزاده از اهواز و نرجس باقری از تهران برگزیده شدند و در بخش شعر نیز، بتول محمدی از اصفهان، محمدعلی قزاقی از قم و اعظم فیروزی از تهران تجلیل شدند.
در بخش سفرنامه، سعاد عبیدی از خرمشهر، مریم عشقی خوزانی از اصفهان و خورشید ارمیش از شیراز، در بخش دلنوشته فریبا شریعت از تهران، ندا بزاززاده از اهواز و سولماز اکبری داریان از تهران و در بخش پادکست نیز مریم خلیلی مجد از تبریز، آسیه حامدلبافیان از مشهد و طوبی ابراهیمیمنش از سبزوار به عنوان نفرات برتر معرفی شدند.