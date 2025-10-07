پخش زنده
رئیس گروه ورزش بانوان اداره کل ورزش و جوانان خراسان شمالی گفت: رشته کوراش در چهار وزن به خراسان شمالی واگذار شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، فرانک سرایی افزود: هفتمین دوره المپیاد استعدادهای برتر ورزش کشور در بخش بانوان، امسال در ۲۸ رشته ورزشی برگزار میشود که میزبانی رشته کوراش در چهار وزن به خراسان شمالی واگذار شده است.
وی ادامه داد: مراحل تستهای پیکرسنجی و آمادگی جسمانی از روز ۱۳ مهرماه در استان آغاز شده و تا ۱۷ مهرماه ادامه دارد.
وی گفت: نتایج این آزمونها در سامانه مبین ثبت خواهد شد تا ورزشکاران منتخب مجوز حضور در رقابتها را دریافت کنند.
رئیس گروه ورزش بانوان استان با اشاره به اهمیت این رویداد گفت: «المپیاد استعدادهای برتر، فرصتی ارزشمند برای کشف نسل تازهای از قهرمانان ورزش بانوان است و خراسان شمالی در این مسیر نقشی برجسته و الهامبخش خواهد داشت.»
سرایی افزود: مسابقات کوراش بانوان۲۴ تا ۲۷ مهرماه ۱۴۰۴ در خراسان شمالی برگزار میشود.