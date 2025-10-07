پخش زنده
امروز: -
پیش بینی میشود ۸ هزار و ۶۰۰ زائراصفهانی برای اجرای مناسک حج تمتع ۱۴۰۵ به عربستان اعزام شوند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیر حج و زیارت استان اصفهان گفت: متقاضیانی که اسناد اولویت دار مقطع زمانی تا ۳۱ شهریور ۱۳۸۶ را در اختیار دارند میتوانند در اولین مرحله برای پیش ثبت نام خود در سامانه «پنجره واحد سازمان حج» اقدام کنند.
حجت الاسلام حسین اژدری با اشاره به اینکه مبلغ علی الحساب واریزی اعلام خواهد شد، افزود: اطلاعیه پیش ثبت نام امروز منتشر میشود و در ادامه از دارندگان فیشهای اولویت دار متناسب با ظرفیت استانی تا تکمیل ظرفیت دعوت بعمل خواهد آمد.
وی در ارتباط با ارائه کاروانهای زوجی ادامه داد: حقوق افرادی که زودتر از دیگران برای واریز وجه پیش ثبت نام اقدام میکنند در برنامه ریزیها به نحوی مدنظر قرار گیرد.
حجت الاسلام اژدری ادامه داد: برای حج تمتع ۱۴۰۵ اصفهان اعزام حدود ۸ هزار و ۶۰۰ زائر در قالب ۶۲ کاروان درخواست شده است.
وی همچنین در خصوص آغاز ثبت نام دور جدید اعزامهای عمره در ماههای آبان و آذر از امروز سه شنبه (۱۵ مهرماه) نیز گفت: متقاضیان سفر به سرزمین وحی میتوانند به سامانه my.haj.ir مراجعه و ثبت نام کنند.