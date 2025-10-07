به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ کاظمی با عنایت به تخصیص کاروان عمره مفرده برای زائرین استان گفت: بر این اساس، همه متقاضیانی که اسناد خود را از بانک‌های ملی و ملت دریافت کرده‌اند و در اولویت‌های ۱ تا ۵۵۰ قرار دارند، می‌توانند برای ثبت‌نام در این کاروان اقدام نمایند.

متقاضیان می‌بایست قبل از مراجعه برای ثبت‌نام، نسبت به تکمیل و به‌روز‌رسانی اطلاعات خود در سامانه my.haj.ir اقدام نمایند.

در صورت همراهی خانواده یا بستگان، لازم است گروه سفر خود را تشکیل دهند.

· پس از ورود به سامانه، کاروان مورد نظر را انتخاب و وجه سفر را به صورت برخط (آنلاین) واریز نمایند.

· داشتن گذرنامه معتبر با حداقل ۷ ماه اعتبار از تاریخ پرواز از شروط اصلی ثبت‌نام است.

· پس از انجام ثبت‌نام اولیه، مراجعه به کارگزار (دفتر خدمات زیارتی) انتخاب شده و تحویل مدارک (از جمله گذرنامه و سند عمره) برای قطعی‌شدن سفر الزامی است.