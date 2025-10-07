پخش زنده
مدیر حج و زیارت استان از آغاز ثبتنام متقاضیان عمره مفرده ویژه مرحله دوم آبان ماه ۱۴۰۴ از امروز خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ کاظمی با عنایت به تخصیص کاروان عمره مفرده برای زائرین استان گفت: بر این اساس، همه متقاضیانی که اسناد خود را از بانکهای ملی و ملت دریافت کردهاند و در اولویتهای ۱ تا ۵۵۰ قرار دارند، میتوانند برای ثبتنام در این کاروان اقدام نمایند.
متقاضیان میبایست قبل از مراجعه برای ثبتنام، نسبت به تکمیل و بهروزرسانی اطلاعات خود در سامانه my.haj.ir اقدام نمایند.
در صورت همراهی خانواده یا بستگان، لازم است گروه سفر خود را تشکیل دهند.
· پس از ورود به سامانه، کاروان مورد نظر را انتخاب و وجه سفر را به صورت برخط (آنلاین) واریز نمایند.
· داشتن گذرنامه معتبر با حداقل ۷ ماه اعتبار از تاریخ پرواز از شروط اصلی ثبتنام است.
· پس از انجام ثبتنام اولیه، مراجعه به کارگزار (دفتر خدمات زیارتی) انتخاب شده و تحویل مدارک (از جمله گذرنامه و سند عمره) برای قطعیشدن سفر الزامی است.