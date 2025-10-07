استاندار مرکزی: توسعه متوازن و عدالتمحور بدون توجه به ظرفیت روستاها و عشایر امکانپذیر نخواهد بود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ استاندار مرکزی با صدور پیامی ضمن گرامیداشت و تبریک روز ملی روستا و عشایر، آنان را ستونهای اصلی خودکفایی و تولید ملی دانست.
متن پیام بدین شرح است:
باسمه تعالی
پانزدهم مهر ماه، روز ملی روستا و عشایر، فرصتی ارزشمند برای گرامیداشت تلاشها، پایداری و نقش بیبدیل مردمان سختکوش و نجیب روستاها و عشایر در مسیر توسعه پایدار کشور است. روستاییان و عشایر، با روحیهای متکی بر کار، ایمان و همبستگی، ستونهای اصلی خودکفایی و تولید ملی به شمار میآیند و هویت فرهنگی و اجتماعی ایران عزیز را زنده نگه داشتهاند.
توسعه متوازن و عدالتمحور بدون توجه به ظرفیتهای بیپایان روستاها و عشایر ممکن نیست و نظام مقدس جمهوری اسلامی با نگاه ویژه به این بخش مهم در طول بیش از ۴ دهه گذشته برنامههای متنوعی را در حوزههای زیرساختی، اقتصادی، آموزشی و بهداشتی در سطح روستاها اجرا کرده و در استان مرکزی نیز با بهرهگیری از این سیاستها، گامهای مؤثری در جهت توانمندسازی جوامع روستایی و عشایری برداشته است.
امروزه نقش روستاها در تحقق اقتصاد مقاومتی، تولید و تقویت امنیت غذایی کشور بیش از پیش آشکار شده است لذا حمایت از کارآفرینی روستایی، ترویج مشاغل خانگی، ترویج و آموزش در بخش کشاورزی، توسعه گردشگری روستایی و ایجاد صنایع کوچک از اولویتهای مهم دولت چهاردهم و مدیریت اجرایی استان در این مسیر است.
اینجانب از تلاشها و زحمات دهیاران، شوراهای اسلامی روستا، دستگاههای متولی، و تمامی فعالان عرصه روستایی و عشایری که در مسیر آبادانی و پویایی این سرزمین میکوشند، صمیمانه تقدیر و تشکر نموده و یقین دارم با همت و مشارکت آنان، شاهد شکوفایی هر چه بیشتر ظرفیتهای ارزشمند در روستاها خواهیم بود.
در پایان، این روز ملی را به تمامی روستاییان و عشایر عزیز و پُرتلاش استان مرکزی تبریک میگویم و از درگاه خداوند متعال برای آنان سلامتی، برکت و توفیق روزافزون مسألت دارم.