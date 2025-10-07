در روشنای روز و هیاهوی روستا، فینال جام سرکل به میزبانی روستای ننه در مریوان رقم خورد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، رقابت‌های مینی فوتبال جام سرکل به میزبانی روستای گردشگری ننه با معرفی تیم‌های برتر به کار خود پایان داد.

فینال مسابقات جام سرکل با حضور مسئولین، انجمن‌های ورزشی، مربیان و پیشکسوتان و تعدادی از اهالی خونگرم روستای ننه و ورزش دوستان با پیروزی تیم روستای، بهرام آباد، در ضربات پنالتی پایان یافت و تیم، نسل، نایب قهرمان شد.

این مسابقات با شرکت ۲۴ تیم از ۲۰ مرداد آغاز و ۱۳ مهر به پایان رسید.

مسابقات در راستای شور نشاط اجتماعی و توسعه ورزش در میان اقشار مختلف بخصوص روستاییان و کشف استعداد‌های جوان برگزار شد.

این رقابت‌ها به میزبانی زمین چمن مصنوعی روستای ننه از توابع بخش مرکزی مریوان برگزار شد.