تربت حیدریه، رتبه اول در حوزه پدافند غیرعامل در بین ۳۴ شهرستان خراسان رضوی
کارنامه پدافند غیرعامل شهرستان تربت حیدریه در بین ۳۴ شهرستان خراسان رضوی، در بالاترین رتبه و «ممتاز» ارزیابی شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، مرکز خراسان رضوی، معاون اجتماعی امنیتی استاندار خراسان رضوی در نشست شورای اداری شهرستان تربتحیدریه با اشاره به دفاع مقدس ۱۲ روزه و ضعفهای مشاهده شده در حوزه پدافند غیرعامل، عملکرد این شهرستان را در این حوزه، مدیریت شده و ستودنی، توصیف و از عملکرد مدیران این شهرستان هم قدردانی کرد.
امیرالله شمقدری افزود: این موفقیت مرهون توجه و مدیریت ارزشمند مدیریت شهری است.
او در ادامه با اشاره به تبلیغات رسانههای معاند، گفت: رسانههای خارجی و فضای مجازی مدعی سقوط قریبالوقوع نظام جمهوری اسلامی هستند؛ در حالی که این ادعاها تنها با هدف ناامید کردن مردم و نشان دادن نظام و مسئولان به عنوان افرادی ناکارآمد مطرح میشود.
وی افزود: دشمن با دروغ، شایعهپراکنی، بزرگنمایی و ترور شخصیت، به دنبال تحریف واقعیت و هدف قرار دادن امید مردم است.