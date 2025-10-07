به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز خراسان رضوی، معاون اجتماعی امنیتی استاندار خراسان رضوی در نشست شورای اداری شهرستان تربت‌حیدریه با اشاره به دفاع مقدس ۱۲ روزه و ضعف‌های مشاهده شده در حوزه پدافند غیرعامل، عملکرد این شهرستان را در این حوزه، مدیریت شده و ستودنی، توصیف و از عملکرد مدیران این شهرستان هم قدردانی کرد.

امیرالله شمقدری افزود: این موفقیت مرهون توجه و مدیریت ارزشمند مدیریت شهری است.

او در ادامه با اشاره به تبلیغات رسانه‌های معاند، گفت: رسانه‌های خارجی و فضای مجازی مدعی سقوط قریب‌الوقوع نظام جمهوری اسلامی هستند؛ در حالی که این ادعا‌ها تنها با هدف ناامید کردن مردم و نشان دادن نظام و مسئولان به عنوان افرادی ناکارآمد مطرح می‌شود.

وی افزود: دشمن با دروغ، شایعه‌پراکنی، بزرگ‌نمایی و ترور شخصیت، به دنبال تحریف واقعیت و هدف قرار دادن امید مردم است.