مدیرکل دفتر هماهنگی طرحها، اندازهگیری و صحهگذاری ساتبا گفت: قیمت صرفهجویی برق در این طرح، کمتر از نیم سنت دلار بر کیلووات ساعت است لذا با پتانسیل قابل دسترس موجود به میزان حدود ۱۵ هزار مگاوات در مجموعه طرحهای معمول بهرهوری، باید برنامهریزی میانمدت برای تحقق این هدف با اولویت و همافزایی بیندستگاهی، در دستور کار دستگاههای بالادستی قرار گیرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سالار آتشپر در همایش تخصصی بهرهوری انرژی در استان کرمان گفت: اگر نیروگاه با تولید انرژی معادل را در نظر بگیریم، سرمایهگذاری در حوزه بهرهوری، سرمایهگذاری کمتر از ۱۰۰ دلار بر کیلووات دارد که در مقایسه با سایر روشهای تأمین برق، بسیار کمتر است.
وی افزود: تاکنون با سرمایهگذاری در پروژههای اصلاح روشنایی در معابر، بالغ بر ۲۰ مگاوات کاهش توان ایجاد شده است که معادل انرژی نیروگاه خورشیدی ۵۳ مگاواتی است؛ این پروژهها با سرمایهگذاری حدود ۴.۵ میلیون دلاری بخش خصوصی انجامشده که نتیجه، معادل اثربخشی حدود ۸۷ دلار بر کیلووات است.
آتشپر در ادامه عنوان کرد: قیمت صرفهجویی برق در این طرح، کمتر از نیم سنت دلار بر کیلووات ساعت است که بیانگر ارزش سرمایهگذاری و برنامهریزی در این حوزه است، لذا با پتانسیل قابل دسترس موجود به میزان حدود ۱۵ هزار مگاوات در مجموعه طرحهای معمول بهرهوری، باید برنامهریزی میانمدت برای تحقق این هدف با اولویت و همافزایی بیندستگاهی، در دستور کار دستگاههای بالادستی قرار گیرد.
همایش تخصصی بهرهوری انرژی در استان کرمان به همت شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان و با همکاری سازمان مدیریت و برنامهریزی استان کرمان و مشارکت دستگاههای ذیربط از جمله ساتبا، توانیر، شرکت مدیریت شبکه برق ایران و اتاق بازرگانی با هدف آشنایی سرمایهگذاران و ذینفعان با سرمایهگذاری در حوزه بهینهسازی مصرف انرژی برگزار شد.