معاون انتقال و تجارت خارجی شرکت توانیر گفت: ماینرها به دلیل استفاده از برق ارزانقیمت، در تمام ساعات شبانهروز در حال فعالیت هستند و به همین دلیل سهم قابل توجهی در ناترازی برق دارند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما ، محمد الهداد به تشریح وضعیت فعلی شبکه برق کشور و نقش دستگاههای ماینر غیرمجاز در افزایش ناترازی برق پرداخت و بر اهمیت نظارت دقیق و همکاری مردم برای مقابله با این معضل تأکید کرد.
معاون انتقال و تجارت خارجی شرکت توانیر گفت: در حالی که شبکه برق کشور با مشکلات جدی ناترازی مواجه است، استفاده غیرمجاز از برق توسط دستگاههای ماینر، به ویژه در مکانهای غیررسمی مانند کارگاهها، دامداریها و خانههای خالی، سهم زیادی از این ناترازی را به خود اختصاص داده است.
وی با اشاره به اینکه این دستگاهها، به دلیل مصرف غیرمجاز برق، فشار زیادی به شبکه وارد میکنند، گفت: ماینرها به دلیل استفاده از برق ارزانقیمت، در تمام ساعات شبانهروز در حال فعالیت هستند و به همین دلیل سهم قابل توجهی در ناترازی برق دارند.
الهداد در ادامه به مشکلات شناسایی و برخورد با این دستگاهها اشاره کرد و افزود: یکی از چالشهای اصلی ما ورود به اماکن خصوصی برای کشف این دستگاههاست. این امر نیازمند مجوز قضائی و حضور نیروهای انتظامی است. همچنین، نظارت دقیق بر مصرف برق در مناطق مستعد این تخلفات، میتواند در شناسایی این دستگاهها مؤثر باشد.
وی همچنین به اهمیت همکاری مردم در شناسایی دستگاههای ماینر تأکید کرد و گفت: همکاری مردم در گزارشدهی به سامانه ۳۰۰۰۵۱۲۱ میتواند نقش تعیینکنندهای در کشف این دستگاهها ایفا کند. تاکنون گزارشهای مردمی به ما کمک کرده تا موفق به کشف بسیاری از ماینرهای غیرمجاز شویم.
معاون انتقال و تجارت خارجی شرکت توانیر در پایان، خواستار همکاری بیشتر وزارت ارتباطات و نهادهای انتظامی برای افزایش سرعت شناسایی و برخورد با ماینرهای غیرمجاز شد و اظهار امیدواری کرد که با توجه به اقدامات مؤثر و همکاریهای بهتری که در حال انجام است، بتوان این مشکل را در کوتاهمدت کاهش داد.