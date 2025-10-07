پخش زنده
نام نویسی کاروانهای حج عمره اعزامی آبان ماه استان سمنان از امروز ۱۵ مهر ماه آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، قدرت الله چتری مدیر کل حج و زیارت استان سمنان گفت: دارندگان فیش ودیعه عمره مفرده بانکهای ملی و ملت اولویتهای یک تا ۶۰۰ برای اعزام آبان ماه آماده باشند.
وی افزود: در این دوره نیز قیمت اعزامی کاروانها بر اساس ۶۳ الی ۶۵ میلیون تومان محاسبه شده و مدت زمان سفر عمره مفرده آبان ماه ۱۰ روز شامل ۵ روز حضور در مکه و ۵ روز حضور در مدینه است.
وی با بیان اینکه ایستگاه پروازی کاروانهای حج عمره استان سمنان اعزامی آبان ماه فرودگاه امام خمینی در تهران است گفت: متقاضیان علاوه بر مراجعه به دفاتر زیارتی میتوانند برای نام نویسی ابتدایی به وب سایت سازمان حج و زیارت به آدرس my.haj.ir و سپس برای تکمیل نام نویسی در دفاتر زیارتی منتخب استان سمنان مراجعه کنند.