پخش زنده
امروز: -
در مراسمی، از پوستر جشنواره ملی پسته در خاتم رونمایی شد.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، فرماندار شهرستان خاتم گفت: جشنواره ملی پسته خاتم، با هدف معرفی ظرفیتهای بینظیر شهرستان خاتم در حوزه تولید پسته و توسعه گردشگری منطقه طراحی شده است.
محمدحسین زارع با اشاره به جایگاه پسته خاتم در بازارهای داخلی و خارجی، بر اهمیت برگزاری این جشنواره در تقویت نماد تجاری منطقهای و حمایت از کشاورزان تأکید کرد.
جشنواره ملی پسته خاتم به همراه جشنواره عشایری و بازیهای بومی و محلی ۱۷ و ۱۸ مهرماه در مجموعه گردشگری سرچشمه نهر مسیح هرات برگزار میشود. این جشنواره قرار است با مجموعهای از برنامههای متنوع شامل نمایشگاه محصولات، نشستهای تخصصی، اجراهای هنری و تورهای گردشگری محلی برگزار شود.
در این جشنواره، سرچشمه نهر مسیح نهتنها به عنوان یک مقصد گردشگری، بلکه به عنوان بخشی از هویت فرهنگی و طبیعی منطقه معرفی میشود؛ جایی که زیبایی طبیعت با طعم پسته ناب خاتم در هم میآمیزد و تجربهای فراموشنشدنی برای بازدیدکنندگان رقم میزند.