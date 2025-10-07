پخش زنده
رقابتهای پاراوزنهبرداری قهرمانی جهان ۲۰۲۵ در دو بخش مردان و زنان به میزبانی قاهره برگزار خواهد شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رقابتهای پاراوزنهبرداری قهرمانی جهان ۲۰۲۵ قاهره در دو بخش «جوانان و نسل آینده» و «نخبگان و بزرگسالان» ۱۷ تا ۲۶ مهر برگزار میشود.
رقابتهای جوانان ۱۷ و ۱۸ مهر و نخستین بار در دو روز متوالی برگزار خواهد شد. در این بخش ۱۲۴ ورزشکار از ۲۸ کمیته ملی پارالمپیک حضور دارند (۸۸ مرد و ۳۶ زن). ازبکستان با ۲۶ شرکتکننده در صدر کشورهای حاضر در این بخش است و پس از آن مصر با ۲۱ ورزشکار قرار دارد و ایران و ارمنستان با ۸ ورزشکار از نظر تعداد شرکتکنندگان به صورت مشترک در رتبه سوم هستند.
مسابقات بخش بزرگسالان ۱۹ تا ۲۶ مهر برگزار میشود و روز پایانی آن به رقابتهای تیمی اختصاص دارد. در مجموع، ۵۴۲ ورزشکار از ۷۱ کمیته ملی پارالمپیک در این رقابتها حضور خواهند داشت. مصر با ۳۴ ورزشکار بیشترین نماینده را دارد و پس از آن کشورهای برزیل (۲۵)، چین (۲۳)، هند (۲۲) و ازبکستان (۲۲) در ردههای بعدی قرار گرفتهاند.
در مجموع ۲۰ دسته وزنی انفرادی و سه رویداد تیمی در برنامه مسابقات گنجانده شده و ترکیب ورزشکاران از نظر جنسیت نیز متعادل است؛ به طوری که ۳۱۴ مرد و ۲۲۸ زن در قاهره به رقابت خواهند پرداخت. مصر با ۱۹ ورزشکار در بخش مردان و ۱۵ ورزشکار در بخش زنان، بیشترین سهم را دارد، در حالی که برزیل با ۱۶ ورزشکار زن در صدر کشورهای حاضر در این بخش قرار گرفته است.
بر اساس اعلام کمیته پاراوزنهبرداری IPC، حضور ورزشکاران در بخش جوانان و نسل آینده نسبت به رقابتهای جهانی ۲۰۲۳ دبی رشد چشمگیری داشته است. تعداد شرکتکنندگان از ۵۸ نفر در سال ۲۰۲۳ به ۱۲۴ نفر در سال جاری افزایش یافته است.
تیمهای ملی پاراوزنهبرداری ایران در دو بخش مردان و زنان و در ردههای سنی جوانان و بزرگسالان در این رقابتها حضور خواهند داشت.