رئیس مرکز بین‌الملل وزارت میراث‌فرهنگی گفت: برای تغییر نگاه جهانی به ایران و مقابله با ایران‌هراسی، باید یک شوک فرهنگی مؤثر ایجاد کنیم همان‌گونه که اجرای ارکستر فیلارمونیک ارمنستان در شیراز نشان داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حجت‌الله ایوبی در نشست اصحاب رسانه با حضور وزیر میراث‌فرهنگی با اشاره به اهمیت نگاه راهبردی در حوزه گردشگری بین‌المللی، اظهار کرد: یکی از اقدام‌های اساسی در مسیر جذب گردشگر، تغییر نگرش جهانیان نسبت به ایران و مقابله با پدیده ایران‌هراسی است. برای تحقق این هدف، ما نیازمند ایجاد یک شوک فرهنگی مثبت هستیم؛ شوکی که بتواند برداشت‌ها را دگرگون و تصویری تازه، اصیل و واقعی از ایران ارائه کند.

وی با اشاره به تجربه موفق اخیر افزود: نمونه‌ای از این شوک فرهنگی، ماه گذشته با اجرای باشکوه ارکستر فیلارمونیک ارمنستان در شیراز رقم خورد. این رویداد نه‌تنها نگاه مثبتی در سطح منطقه ایجاد کرد، بلکه بار دیگر ایران را به عنوان کانونی از فرهنگ، هنر و تمدن معرفی کرد.

ایوبی با تأکید بر رویکرد منطقه‌گرایانه وزارتخانه گفت: کشورهای منطقه در اولویت برنامه‌های ما برای توسعه گردشگری قرار دارند. در این میان، کشور عراق از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است، زیرا بخش مهمی از گردشگران ورودی به ایران از این کشور هستند.

وی ادامه داد: در همین راستا، سازوکاری فراهم شده است تا گردشگران بتوانند با خودروهای شخصی خود وارد ایران شوند. این مدل از گردشگری، موسوم به گردشگری با خودرو می‌تواند جهش قابل‌توجهی در صنعت گردشگری ایران ایجاد کند.

رئیس مرکز بین‌الملل وزارت میراث‌فرهنگی همچنین از روند مثبت تعاملات با عربستان خبر داد و گفت: در حوزه گردشگری با عربستان سعودی، اقدامات مؤثری انجام شده و شاهد جهش و تحولات مثبت در این زمینه هستیم. این روند می‌تواند در آینده‌ای نزدیک به یکی از محورهای مهم توسعه گردشگری منطقه‌ای ایران تبدیل شود.

ایوبی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ظرفیت‌های متمایز گردشگری ایران تصریح کرد: در حوزه گردشگری سیاحتی ممکن است با برخی چالش‌ها مواجه باشیم، اما در بخش گردشگری زیارتی و فرهنگی، ایران از ظرفیت بسیار بالایی برخوردار است. این گروه از گردشگران، که به تعبیر من گردشگران تاب‌آور هستند، پیوندی عمیق با فرهنگ، معنویت و تمدن ایرانی دارند و جذب آن‌ها برای ما به‌مراتب آسان‌تر است.

وی افزود: در کنار اماکن مذهبی شاخص، ایران میزبان آرامگاه شخصیت‌هایی چون بکتاش ولی است که به‌ویژه برای گردشگران منطقه‌ای، جاذبه‌ای فرهنگی و معنوی محسوب می‌شود. چنین مقاصدی می‌توانند به محورهای مهم دیپلماسی فرهنگی ایران تبدیل شوند.

ایوبی خاطرنشان کرد: ما ایرانیان هوشمند و خلاق هستیم؛ بارها در تاریخ ثابت کرده‌ایم که حتی در شرایط خاص، از جمله دوران جنگ یا فشارهای بیرونی، می‌توانیم با نوآوری، تدبیر و طراحی راهکارهای خلاقانه مسیر پیشرفت را ادامه دهیم.

او تأکید کرد: اکنون زمان آن است که با ترکیب عقلانیت راهبردی، دیپلماسی فرهنگی فعال و بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی و منطقه‌ای، چهره‌ای تازه از ایران در افکار عمومی جهان ترسیم کنیم. جهان باید ایران را نه از دریچه کلیشه‌ها، بلکه از منظر فرهنگ، ادب، هنر و تمدن کهن‌اش ببیند.