به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، اسماعیل علیزاده افزود: کشاورزان استان در عرصه کشت و کار تجربیات ارزشمندی دارند و برای تلفیق این تجربه‌ها با علم روز، از ظرفیت کشاورزان پیشرو استفاده شده است.

او تأکید کرد: از آنجا که کشاورزان به همتایان خود بیش از سایرین اعتماد دارند، نقش کشاورزان پیشرو در انتقال دانش و الگو‌های جدید کشت بسیار کلیدی است و این موضوع با جدیت در استان دنبال می‌شود.

رییس مرکز تحقیقات و آموزش جهاد کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی با بیان اینکه همراهی کشاورزان پیشرو در برنامه‌های ترویجی نتایج ملموسی به‌دنبال دارد، افزود: یکی از چالش‌های فعلی در بخش کشاورزی، کمبود آینده‌نگری نسبت به منابع و معیشت پایدار است و این موضوع می‌تواند بحران‌هایی را در منابع طبیعی ایجاد کند.

وی بر ضرورت برگزاری نشست‌های مستمر و صمیمی با کشاورزان برای تبیین اهمیت مصرف بهینه تأکید کرد و گفت: بهره‌برداران زمانی به اهمیت کمبود منابع آبی پی می‌برند که اثرات آن را از نزدیک لمس کنند، از این‌رو نهادینه‌سازی فرهنگ مصرف بهینه باید در اولویت قرار گیرد.

علیزاده با اشاره به نیاز استان به تحقیقات توسعه‌ای تصریح کرد: در حوزه دریاچه ارومیه، برای دستیابی به نتایج علمی مطمئن‌تر، باید محدودیتی برای محققان در اجرای پروژه‌های میدانی وجود نداشته باشد تا بتوان در عرصه‌های وسیع‌تر به تحقیقات کاربردی پرداخت.

آذربایجان غربی دارای ۲۳۰ هزار بهره بردار است که سالانه ۶.۷ میلیون تن انواع محصولات باغی، زراعی و دامی تولید و روانه بازار‌های مصرف می‌کنند.