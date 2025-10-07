دبیر کمیته ملی اسکان بشر، بر ضرورت تغییر رویکرد توسعه شهری از دیدگاه صرف کالبدی به رویکردی جامع و همه‌جانبه تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مسکن و شهرسازی خبرگزاری صداوسیما، صادق صادق‌پور اقدم، دبیر کمیته ملی اسکان بشر، در مراسم روز جهانی اسکان بشر با اشاره به موضوع سال ۲۰۲۵ تحت عنوان «پاسخ به بحران‌های شهری»، بر ضرورت تغییر رویکرد توسعه شهری از دیدگاه صرف کالبدی به رویکردی جامع و همه‌جانبه تأکید کرد.

صادق‌پور اقدم گفت: «پاسخ به این بحران‌ها مسئولیتی مشترک است که نیازمند همکاری دولت، دانشگاه‌ها، سازمان‌های غیردولتی، بخش خصوصی و جوامع محلی است تا با رویکردی یکپارچه، راه‌حل‌های پیشگیرانه و پایدار ارائه شود.»

وی همچنین بر اهمیت بهره‌گیری از تجربیات بین‌المللی و هماهنگی با دستورکارهای جهانی تأکید کرد و از آمادگی کمیته ملی اسکان بشر ایران برای تقویت همکاری‌های علمی و پژوهشی در حوزه توسعه پایدار شهری خبر داد.

وی با اشاره به افزایش سرعت شهرنشینی در جهان و در ایران، تأکید کرد که صرف نگاه کالبدی به توسعه شهری پاسخگوی پیچیدگی‌های امروز نیست و باید شهر را به عنوان بستری از فرصت‌ها و چالش‌های درهم‌تنیده دید.

صادقپور بحران‌های طبیعی و انسانی را از مهم‌ترین تهدیدهای سکونتگاه‌های شهری دانست که تاب‌آوری بافت‌ها را به‌شدت کاهش داده‌اند.

وی تصریح کرد که با توجه به ماهیت فرامرزی بسیاری از بحران‌ها، نمی‌توان با اقدامات محدود و مقطعی به مقابله با آنها پرداخت.

دبیر کمیته ملی اسکان بشر با بیان اینکه امروز شهرها خود می‌توانند به محل بروز راه‌حل‌های پایدار تبدیل شوند، خواستار مشارکت فراگیر همه بازیگران حوزه شهری، از جمله دولت، جامعه مدنی، بخش خصوصی، دانشگاه‌ها و سمن‌ها شد.

وی همچنین از آمادگی این کمیته برای ایجاد و تقویت پیوندهای علمی، پژوهشی و تبادل تجربیات با نهادهای بین‌المللی خبر داد و بر اهمیت بهره‌گیری از ظرفیت‌های جهانی تأکید کرد.

صادقپور اقدم از تلاش‌های وزارت راه و شهرسازی، به ویژه در تدوین گزارش ملی بازآفرینی شهری و ارائه آن در نشست‌های بین‌المللی، قدردانی کرد و آن را گامی مهم در جهت ارتقای جایگاه ایران در عرصه توسعه شهری پایدار دانست.

او افزود: تنها با یکپارچگی رویکردها و هماهنگی سطوح محلی، ملی و جهانی است که می‌توان به شکل مؤثر با بحران‌های گسترده شهری مقابله کرد و آینده‌ای ایمن‌تر و تاب‌آورتر برای شهرها ساخت.