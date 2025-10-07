به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، در ادامه سی و هشتمین دوره مسابقات لیگ برتر هندبال آقایان کشور و در هفته دوم این مسابقات تیم فرازبام خاییز دهدشت میزبان تیم استقلال کازرون است.

در این مسابقه که ساعت ۱۶ امروز در سالن شهید باهنر دهدشت برگزار می‌شود دو تیم فرازبام خاییز دهدشت با استقلال کازرون باهم رقابت می‌کنند.

گفتنی است تیم فرازبام خاییز دهدشت یکی از دو نماینده کهگیلویه و بویراحمد در سی و هشتمین دوره مسابقات لیگ برتر هندبال آقایان کشور در اولین هفته این مسابقات و در نخستین بازی خود با وجود شایستگی با نتیجه نزدیک ۳۰ به ۳۱ نتیجه را به تیم قدرتمند سایپای تهران واگذار کرد.