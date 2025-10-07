به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از آنکارا، در این عملیات که بامداد امروز سه شنبه به طور همزمان در ۲۲ استان ترکیه به مرکزیت آنکارا انجام گرفت نیرو‌های پلیس و امنیتی این کشور برای بازداشت ۱۲۵ مظنون به صدور غیرقانونی گواهینامه رانندگی و مدارک تحصیلی با اخذ امضا‌های الکترونیکی از مقامات دولتی، اقدام کردند.

بر اساس اطلاعات به دست آماده تا کنون ۹۲ نفر از این مظنونان بازداشت و روانه مراجع قضایی شده‌اند.

دفتر تحقیقات جرایم سایبری دادستانی کل آنکارا پیشتر تحقیقاتی را در مورد امضا‌های الکترونیکی جعلی تولید شده از سوی شرکت‌های مجاز به صدور امضا‌های الکترونیکی و اسناد هویتی جعلی متعلق به مقامات دولتی آغاز کرده و از مدت‌ها قبل عوامل این باند را تحت تعقیب قرار داده بود.

این افراد متهم به تشکیل باند ارتکاب جرم برای جعل اسناد رسمی و دسترسی غیرقانونی به سیستم‌های اطلاعاتی هستند.

بررسی و تجزیه و تحلیل‌های فنی انجام شده از سوی شعبه جرایم سایبری اداره پلیس استان آنکارا نشان می‌دهد که ۳۳ گواهینامه رانندگی و ۷۲ گواهی آموزش حرفه‌ای با استفاده از این امضا‌های الکترونیکی جعل شده است.