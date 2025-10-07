پخش زنده
رئیس سازمان توسعه و بهرهبرداری فناوریهای نوین آبهای جوی گفت: طبق برنامهریزیهای انجام شده از نیمه دوم آبانماه پروازهای بارورسازی ابرها آغاز خواهد شد.
محمدمهدی جوادیانزاده رئیس سازمان توسعه و بهرهبرداری فناوریهای نوین آبهای جوی در مصاحبه اختصاصی با خبرگزاری صدا و سیما، گفت: طبق برنامهریزیهای انجام شده از نیمه دوم آبانماه پروازهای بارورسازی ابرها آغاز خواهد شد و همچنین برنامه ریزی شده است که برای حوزه آبریز زاینده رود، دریاچه ارومیه، تهران و بخشی از خراسان رضوی فعالیت بارورسازی ابرها را انجام شود.