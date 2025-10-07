محمدمهدی جوادیان‌زاده رئیس سازمان توسعه و بهره‌برداری فناوری‌های نوین آب‌های جوی در مصاحبه اختصاصی با خبرگزاری صدا و سیما، گفت: طبق برنامه‌ریزی‌های انجام شده از نیمه دوم آبانماه پرواز‌های بارورسازی ابر‌ها آغاز خواهد شد و همچنین برنامه ریزی شده است که برای حوزه آبریز زاینده رود، دریاچه ارومیه، تهران و بخشی از خراسان رضوی فعالیت بارورسازی ابر‌ها را انجام شود.

رئیس سازمان توسعه و بهره‌برداری فناوری‌های نوین آب‌های جوی تصریح کرد: بر اساس بررسی‌های صورت گرفته در رابطه با تاثیرگذاری مفید عملیات‌های بارورسازی در ایران، ما موفق به افزایش میانگین ۱۵ الی ۲۰ درصدی بارندگی موثر در کشور شده‌ایم.

محمدمهدی جوادیان‌زاده در ادامه افزود: باروری ابر‌ها یکی از روش‌های مدیریت منابع آبی در کشور است و همچنان باید مدیریت مصرف داشته باشیم.