به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر چهارمحال و بختیاری گفت: تاکنون ۵۰ درصد جامعه هدف این صندوق در استان از مزیت‌های بیمه بهره‌مند شده‌اند.

سید حافظ صالحی گفت: جامعه هدف صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر چهارمحال و بختیاری ۱۵۴ هزار و ۵۰۰ نفر است که هم‌اکنون ۷۴ هزار و ۲۲۴ نفر آنان برابر۵۰ درصد زیرپوشش این صندوق هستند.

وی افزود: چهار هزار و ۳۴۳ نفر در چهارمحال و بختیاری از صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر مستمری دریافت می‌کنند و قرار است از همان ماه یا ماه آینده همسان‌سازی حقوق برای آنان اعمال شود.

صالحی گفت: دولت به‌عنوان کارفرما ۷۰ درصد حق بیمه مربوط به بیمه‌شدگان زیرپوشش صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر را پرداخت می‌کند که این مبلغ از سالانه ۱۲ میلیون و ۹۶۰ هزار ریال تا ۵۲ میلیون و ۶۵۰ هزار ریال متفاوت است.

وی با اشاره به پوشش ۲۳۰ شغل برای بیمه در صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر یادآور شد: کشاورزان غیرساکن روستا، عشایر ساکن در شهر‌های بزرگ، فعالان صنایع‌دستی و هنر‌های سنتی، زنبورداران، رانندگان، مشاغل خانگی، زنان خانه‌دار و ساکنان شهر‌های زیر ۲۰ هزار نفر بخشی از این مشاغل هستند.

مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر چهارمحال و بختیاری گفت: نیمه نخست امسال هزار و ۵۶۵ نفر از اهالی استان در این صندوق بیمه شده‌اند.

وی با اشاره به برنامه‌ریزی برای برگزاری ۵۶ میزخدت از سوی صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر چهارمحال و بختیاری در روستا‌های این استان همزمان با نیمه نخست امسال گفت: در این مدت ۶۵ میز خدمت برگزار شد و در نیمه دوم امسال این تعداد به ۹۰ میز خدمت در روستا‌ها و مناطق محروم افزایش می‌یابد.

صالحی به فعالیت صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر چهارمحال و بختیاری در تمامی شهرستان‌های استان اشاره و تاکید کرد: افراد زیر ۱۸ سال و بالای ۵۰ سال سن نمی‌توانند در این صندوق بیمه شوند.

وی افزود: متولدان نیمه دوم سال ۱۳۵۴ به بعد می‌توانند تا پایان امسال می‌توانند تا یک روز قبل از ولادت خود در این صندوق بیمه شوند.

مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر چهارمحال و بختیاری گفت: افرادی که با ۵۰ سال سن در این صدوق بیمه می‌شود باید حداقل ۱۵ سال حق بیمه پرداخت کنند تا بتوانند در ۶۵ سالگی بازنشسته شوند.

وی گفت: بازماندگان افراد عضو صندوق می‌توانند پس از فوت بیمه‌شده از خدمات بیمه بهره‌مند شوند.