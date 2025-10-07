به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، مدیر جهاد کشاورزی دلگان گفت: برداشت این محصول از سطح بیش از سه هزار و ۷۰۰ هکتار، از اوایل شهریور آغاز و تا مهرماه ادامه دارد.

قنبر نارویی افزود: کشت حنا عمدتاً در مناطق بخش مرکزی، حسین‌آباد، چاه کمال، کلاکنتک، کلان ظهور، چاه چاکرو، چاه محمد، چاه‌شور و چاه الوند این شهرستان انجام می‌شود.

وی تصریح کرد: از هر هکتار از این مزارع در سه چین برداشت، به‌طور متوسط حدود سه هزار و ۵۰۰ کیلوگرم حنا برداشت و به بازار مصرف عرضه می‌شود.

مدیر جهاد کشاورزی دلگان خاطرنشان کرد: کشت حنا یکی از ظرفیت‌های مهم اشتغال‌زایی در منطقه دانست و در این بخش زمینه اشتغال برای بیش از چهار هزار و ۵۰۰ نفر را در دلگان فراهم کرده است.

رئیس اداره جهاد کشاورزی شهرستان دلگان تصریح کرد: با توجه به نوع محصول حنا و شرایطی که دارد، برداشت آن به شیوه سنتی و دستی در شهرستان دلگان انجام می شود.