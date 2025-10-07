مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کهگیلویه و بویراحمد گفت: جاده راه روستای گردشگرپذیر «برم‌الوان» در شهرستان بهمئی بهسازی شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، حمیدرضا پیمانجو افزود: عملیات اجرایی بهسازی و آسفالت راه روستایی «برم‌الوان» به سرآسیاب (مامازینب) در شهرستان بهمئی با اعتبار ۲۶۰ میلیارد ریال اعتبار اجرا شد.

وی بیان کرد: این طرح به طول ۱۰ کیلومتر و ۳۰۰ متر و عرض ۶ متر احداث شده است.

پیمانجو گفت: راه ارتباطی روستای برم‌الوان» به سرآسیاب افزون بر تأمین مسیر ارتباطی بین ۲ شهرستان بهمئی و لنده، مسیر تردد و دسترسی نزدیک به ۱۰ روستای بخش سرآسیاب از جمله مامازینب، دره خرزهره، آب الوان، آبسل و شیلاودان را نیز فراهم می‌کند.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کهگیلویه و بویراحمد اظهار داشت: این طرح با هدف ارتقای ایمنی، تسهیل در حمل‌ونقل روستایی، کاهش زمان سفر و توسعه زیرساخت‌های ارتباطی در این منطقه گردشگری انجام شده و نقش اثربخشی در بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی مردم منطقه دارد.

پیمانجو همچنین از آغاز عملیات اجرایی پروژه بهسازی و آسفالت راه روستایی امامزاده سید محمود (ع) در بخش قلعه رئیسی شهرستان کهگیلویه خبر داد و گفت: عملیات اجرایی بهسازی، آسفالت و احداث این پل در راه روستای امامزاده سید محمود (ع) با اعتبار ۲۸ میلیارد ریال و طول پروژه ۲.۵ کیلومتر آغاز شده است.