بهسازی جاده روستای گردشگری برمالوان
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای کهگیلویه و بویراحمد گفت: جاده راه روستای گردشگرپذیر «برمالوان» در شهرستان بهمئی بهسازی شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، حمیدرضا پیمانجو افزود: عملیات اجرایی بهسازی و آسفالت راه روستایی «برمالوان» به سرآسیاب (مامازینب) در شهرستان بهمئی با اعتبار ۲۶۰ میلیارد ریال اعتبار اجرا شد.
وی بیان کرد: این طرح به طول ۱۰ کیلومتر و ۳۰۰ متر و عرض ۶ متر احداث شده است.
پیمانجو گفت: راه ارتباطی روستای برمالوان» به سرآسیاب افزون بر تأمین مسیر ارتباطی بین ۲ شهرستان بهمئی و لنده، مسیر تردد و دسترسی نزدیک به ۱۰ روستای بخش سرآسیاب از جمله مامازینب، دره خرزهره، آب الوان، آبسل و شیلاودان را نیز فراهم میکند.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای کهگیلویه و بویراحمد اظهار داشت: این طرح با هدف ارتقای ایمنی، تسهیل در حملونقل روستایی، کاهش زمان سفر و توسعه زیرساختهای ارتباطی در این منطقه گردشگری انجام شده و نقش اثربخشی در بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی مردم منطقه دارد.
پیمانجو همچنین از آغاز عملیات اجرایی پروژه بهسازی و آسفالت راه روستایی امامزاده سید محمود (ع) در بخش قلعه رئیسی شهرستان کهگیلویه خبر داد و گفت: عملیات اجرایی بهسازی، آسفالت و احداث این پل در راه روستای امامزاده سید محمود (ع) با اعتبار ۲۸ میلیارد ریال و طول پروژه ۲.۵ کیلومتر آغاز شده است.
پیمانجو عنوان کرد: این طرح شامل عملیات اجرایی اساس، قیرپاشی و آسفالت است و در حال حاضر عملیات حمل بیس و پخش و تراکم آن در حال انجام است و پس از تکمیل این پروژه، بهبود دسترسی به روستای امامزاده سید محمود (ع) و ایمنی تردد در این محور افزایش مییابد.
تالاب «برم الوان» به عنوان میراث جهانی ثبت شده در کنوانسیون بینالمللی رامسر در روستایی با همین نام در شهرستان بهمئی واقع شده است.
تالاب «بَرم الوان» در ۳۵ کیلومتری شهر لیکک، مرکز شهرستان بهمئی و ۸۰ کیلومتری شمال غربی دهدشت، مرکز شهرستان کهگیلویه واقع شده این میراث طبیعی با مساحتی حدود ۱۴ هکتار در نزدیکی تپه ماهورهای گچی قرار گرفته است.